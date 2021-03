Giudice sportivo: indagini sul comportamento di Arslan (Di giovedì 4 marzo 2021) Ci sarà un supplemento di indagini dopo quanto accaduto a fine partita tra Arslan e l’addetto alla sicurezza del Milan Non sono ancora chiare le dinamiche di quanto accaduto, ma il Giudice sportivo, su segnalazione della Procura Federale, ha decise di indagare sul comportamento di Torgay Arslan al termine della sfida tra Milan e Udinese a San Siro. Il centrocampista tedesco di origine turca si sarebbe reso protagonista di azioni non convenienti nei confronti dell’addetto alla sicurezza del Milan, Giampaolo Bompiano. Questo il comunicato da parte del Giudice sportivo: “In relazione all’accaduto segnalato dal collaboratore della Procura Federale, al termine della gara nell’area comune antistante gli spogliatoi, dispone l’acquisizione a cura ... Leggi su zon (Di giovedì 4 marzo 2021) Ci sarà un supplemento didopo quanto accaduto a fine partita trae l’addetto alla sicurezza del Milan Non sono ancora chiare le dinamiche di quanto accaduto, ma il, su segnalazione della Procura Federale, ha decise di indagare suldi Torgayal termine della sfida tra Milan e Udinese a San Siro. Il centrocampista tedesco di origine turca si sarebbe reso protagonista di azioni non convenienti nei confronti dell’addetto alla sicurezza del Milan, Giampaolo Bompiano. Questo il comunicato da parte del: “In relazione all’accaduto segnalato dal collaboratore della Procura Federale, al termine della gara nell’area comune antistante gli spogliatoi, dispone l’acquisizione a cura ...

