Ecco il Redmi Note 10. Quattro modelli presentati, c’è anche una versione 5G (Di giovedì 4 marzo 2021) La compagnia cinese toglie i veli sulla nuova versione di uno dei medio-gamma più amati dal mercato. Arriverà in Quattro versioni (Pro, S, 5G e quella standard 4G), con le versioni S e 5G che utilizzeranno un processore MediaTek... Leggi su dday (Di giovedì 4 marzo 2021) La compagnia cinese toglie i veli sulla nuovadi uno dei medio-gamma più amati dal mercato. Arriverà inversioni (Pro, S, 5G e quella standard 4G), con le versioni S e 5G che utilizzeranno un processore MediaTek...

