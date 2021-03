Dimissioni Zingaretti | Base riformista non affonda il colpo Incontro Guerini-Franceschini

(Di giovedì 4 marzo 2021) Tra i primi ad essere spiazzato dallo strappo di Nicolac’è il ministro della Cultura Dario, capo della delegazione Dem al governo, che in questi giorni si è inabissato silenziosamente tentando al contempo di evitare quello che poi è accaduto. Anche attraverso unriservato, ieri mattina al ministero della Difesa, per convincere Lorenzo, il più agguerrito avversario interno del segretario, ad abbassare i toni e ricomporre la tela dell’unità di partito. Il durissimo – e irrituale - post su Facebook del segretario ha però interrotto il percorso. E adesso, la partita si fa più complicata. In queste ore difficilissime per il Pd, mentre si moltiplicano le richieste adi ritirare le, la parola chiave è un avverbio: unitariamente. ...

peppeprovenzano : Nicola #Zingaretti ci ripensi, l’assemblea del @pdnetwork respinga le dimissioni del segretario. Ci ripensino anche… - gualtierieurope : Il Partito Democratico si dimostri all'altezza del gesto coraggioso di Nicola e respinga compatto le dimissioni. Un… - you_trend : ?? Il post su Facebook con cui #Zingaretti ha annunciato le sue dimissioni - eccapecca : Tra bossoli e dimissioni ... Montalbano è stato allertato? #Zingaretti - nomecreativo : RT @gippu1: Caos PD: dopo le dimissioni di #Zingaretti, si fa strada l'ipotesi Bonaccini fino a giugno. -

Io penso che ledidebbano essere respinte all'unanimità dall'assemblea . Penso cheabbia gestito benissimo il Pd in una fase molto difficile della storia d'Italia, ...Il come vada a finire è invece tutt'altro che una certezza, alimentata dal modo in cui Nicolale suele ha annunciate, dure ma tutt'altro che 'irrevocabili' per ora ('le ...Roma, 4 mar. Adnkronos) – "Spero che Zingaretti ritiri le dimissioni. In un partito democratico e libero come il nostro, è salutare avere anche idee diverse.Veltroni, Bersani, Renzi, ora Zingaretti: quattro segretari costretti all'abbandono in 14 anni di storia. E il passato riemerge per dire: "Ve lo avevamo detto" ...