Covid, Crisanti: "Stimo Figliuolo e su vaccini auspico sinergie con Big Hi-tech" (Di giovedì 4 marzo 2021) "Da subito ho detto che il cambio di Arcuri con Figliuolo", il Generale dell'Esercito diventato nuovo Commissario straordinario per l'emergenza Covid, "è sicuramente un segno di discontinuità importante. Io ho l'onore di conoscerlo: è una persona che Stimo moltissimo e con la quale c'è una reciproca stima. Quello che volevo dire è che va bene il cambio passo, ma non si può fare a meno di ignorare rivoluzioni tecnologiche che hanno cambiato la vita di tutti. E con questo mi riferivo all'esperienza logistica, di automazione e informatica portata da Amazon, e nei confronti della quale siamo tutti giocoforza apprendisti. Quindi non era un riferimento ad personam che volevo fare". Chiarisce il senso del suo messaggio il virologo Andrea Crisanti, che ieri in occasione di un evento online della Fondazione Luigi Einaudi, ...

