Covid, 22.865 casi e 339 morti. Coprifuoco più duro e nuove restrizioni, Draghi sta per parlare (Di giovedì 4 marzo 2021) La situazione dei contagi da Coronavirus preoccupa sempre di più scienziati e politici. Cambio di colore per molte Regioni già da domani. Il Ministero della Salute informa che i casi totali – attualmente positivi, morti e guariti – sono saliti di 22.865 unità. Nelle ultime ventiquattro ore 339 morti. I ricoverati sono 20.157, + 394 L'articolo proviene da Leggilo.org.

