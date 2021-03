"Così abbiamo realizzato le lacrime di Achille Lauro". Tutta la verità dietro al suo trucco - (Di giovedì 4 marzo 2021) Roberta Damiata Intervista a Simone Belli, il make up artist che si è occupato del trucco di Achille Lauro e di molti altri personaggi di Sanremo dietro il make up di Achille Lauro e in generale a quello di tutti gli artisti di Sanremo c’è un lavoro enorme su cui spesso non ci si sofferma troppo. Una pianificazione di mesi che coinvolge le eccellenze italiane in questo ambito, famose anche a livello internazionale. Tra queste Simone Belli make up artist che ha truccato le più grandi star mondiali e che in questo Festival è l’artefice, insieme alla sua equipe, del look di Achille Lauro e di molti altri personaggi. Di chi si è occupato in questo 71 esimo, complicatissimo, Festival? “Premetto che non sono da solo. dietro ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 4 marzo 2021) Roberta Damiata Intervista a Simone Belli, il make up artist che si è occupato deldie di molti altri personaggi di Sanremoil make up die in generale a quello di tutti gli artisti di Sanremo c’è un lavoro enorme su cui spesso non ci si sofferma troppo. Una pianificazione di mesi che coinvolge le eccellenze italiane in questo ambito, famose anche a livello internazionale. Tra queste Simone Belli make up artist che ha truccato le più grandi star mondiali e che in questo Festival è l’artefice, insieme alla sua equipe, del look die di molti altri personaggi. Di chi si è occupato in questo 71 esimo, complicatissimo, Festival? “Premetto che non sono da solo....

borghi_claudio : @FmMosca Caro Francesco, come pensavo ormai si sapesse un DPCM non si accetta e non si appoggia. Entra in vigore se… - Agenzia_Ansa : 'Spero che le dimissioni di Zingaretti non siano un problema per il governo: di tutto abbiamo bisogno tranne che di… - marcotravaglio : E così, dopo i 22 Migliori (23 con SuperMario), abbiamo finalmente 5 Vicemigliori e 34 Sottomigliori. Spulciando la… - Jacop83 : Davvero hanno la faccia così da culo di parlare del rigore di ieri sera quando loro sono andati in Champions per il… - gvccybag : RT @MARAZ3LDA: Allora amici, parliamoci chiaro. Io non voglio accendere ceri, però i sangiulia li abbiamo avuti, rosa-deddy pure... cosa as… -

Ultime Notizie dalla rete : Così abbiamo la fine del mondo, un terremoto dell'ottavo grado". Ora il Pd rischia il collasso Così il governatore della Regione Lazio ha deciso di fare il passo indietro nel Pd, dicendosi tra l'...di attacchi anche di chi in questi due anni ha condiviso tutte le scelte fondamentali che abbiamo ...

L'appello dei sostenitori di Zingaretti: 'L'Assemblea non accetti le sue dimissioni' Per essere all'altezza, come democratici, della sfida che abbiamo di fronte abbiamo bisogno che Nicola Zingaretti resti alla guida del Partito democratico. Per il Pd questo deve essere il momento ...

Mister Nesta: queste gare si vincono anche così... ciociariaoggi.it il governatore della Regione Lazio ha deciso di fare il passo indietro nel Pd, dicendosi tra l'...di attacchi anche di chi in questi due anni ha condiviso tutte le scelte fondamentali che...Per essere all'altezza, come democratici, della sfida chedi frontebisogno che Nicola Zingaretti resti alla guida del Partito democratico. Per il Pd questo deve essere il momento ...