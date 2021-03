Campania a rischio zona rossa: quando arriva la decisione (Di giovedì 4 marzo 2021) I numeri dei contagi in Italia e in Campania sono sempre più preoccupanti. L’Italia vira verso il rosso e l’arancione scuro. La Campania rischia la zona rossa. Le più a rischio al momento sono Emilia-Romagna e Lombardia (da arancione a rosso) ma sul filo ci sono anche Piemonte, Campania, Toscana e Lazio. Campania zona rossa? Ciò che preoccupa sono soprattutto le varianti, a cominciare L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 4 marzo 2021) I numeri dei contagi in Italia e insono sempre più preoccupanti. L’Italia vira verso il rosso e l’arancione scuro. Larischia la. Le più aal momento sono Emilia-Romagna e Lombardia (da arancione a rosso) ma sul filo ci sono anche Piemonte,, Toscana e Lazio.? Ciò che preoccupa sono soprattutto le varianti, a cominciare L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

peterkama : In zona rossa dall'8 marzo potrebbero finire l'Emilia-Romagna, la Campania e l'Abruzzo. A rischio zona arancione ci… - InstapressI : Alcune Regioni potrebbero andare 'in rosso' da lunedì 8 marzo.Sarebbero l'Emilia Romagna e la Campania,che ormai da… - positanonews : Campania zona rossa, domani la decisione: a rischio anche Lombardia, Emilia e Piemonte tra le #news… - SaCe86 : Coronavirus, Emilia-Romagna e Campania a rischio zona rossa. Veneto peggiora verso arancione, Lombardia in bilico… - infoitinterno : Campania in zona rossa da lunedì: altre 5 regioni a rischio -