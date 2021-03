Campagna vaccinale | a che punto siamo tra numero di dosi inoculate | dove | e a quale categoria… 

(Di giovedì 4 marzo 2021) Si fa un gran parlare, a ragione, dei vaccini ma, complice la scarsità dellea disposizione, lanon sta brillando, e molte aree del Paese sono in seria difficoltà rispetto all’avvento delle varianti. Vediamo dunque a che, eal momento le ‘inoculazioni’ hanno avuto maggiore seguito. Vaccini: dei 4.757.890 italiani trattati fino ad oggi, soltanto 1.496.267 persone hanno ricevuto le dueStando a quanto comunicato proprio stamane dal Report vaccini anti-covid, al momento su una popolazione circa di ben 60 milioni di persone, nel Paese quelle che ad oggi hanno potuto beneficiare della copertura – in parte ‘parziale’ – dei vaccini sono 4.757.890. Nello specifico, 2.930.370hanno riguardato le donne ...

Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid, che in questa prima fase riguarda il personale della sanità e delle Cra, compresi i degenti delle residenze per anziani, gli ultraottantenni. A Roma 700 casi, aumentano focolai. L'assessore D'Amato: «Le vaccinazioni viaggiano ad una media di 17 mila somministrazioni in un giorno, superato il traguardo delle 490 mila dosi somministrate». Aumenta l'elenco dei paesi europei che stanno autorizzando l'uso del vaccino anti Covid di AstraZeneca-Oxford per i soggetti di età...