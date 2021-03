Calabritto | smascherata giovane truffatrice del web | attenzione alle mail phishing

irpiniatimes1 : SMASCHERATA DAI CARABINIERI DI CALABRITTO UNA GIOVANE TRUFFATRICE DEL WEB -

I carabinieri della Stazione di Calabritto hanno denunciato in stato di libertà una 20enne della provincia di La Spezia, ritenuta responsabile del reato di "Frode informatica". Le indagini hanno permesso di far luce su alcuni acquisti online per 500 euro.