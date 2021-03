Brianza | maxi rissa a Desio | spunta un machete Venti coinvolti | sei denunciati

Leggi su newsmondo

(Di giovedì 4 marzo 2021) Unaè scoppiata a, in, sembra a causa di una ragazza. I due gruppi di giovani si sono fronteggiati: è stato sequestrato anche un. MILANO – Poteva finire in tragedia ail pomeriggio di mercoledì, quando due gruppi di giovani si sono fronteggiati minacciosamente in zona via Pozzo Antico, sotto i palazzi rosa, a due passi da piazza Conciliazione.tra giovani A far scattare l’appuntamento per lo scontro sarebbe stato un litigio nato tra due appartenenti a i due gruppi per una ragazza. Dalle prime notizie, sembra che uno dei due gruppi fosse giunto nel popoloso centro dellada Cinisello Balsamo (Milano), con lo scopo di far “pagare lo sgarro”. ...