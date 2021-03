Barcellona, Piqué out per 3 settimane: distorsione del legamento laterale interno (Di giovedì 4 marzo 2021) Gerard Piqué, difensore del Barcellona, rimarrà ai box per almeno tre settimane. Lo spagnolo ha patito un infortunio nel match di ieri sera contro il Siviglia e gli accertamenti hanno rilevato una distorsione del legamento laterale interno del ginocchio destro. Poteva andare decisamente peggio per il giocatore blaugrana, il quale tuttavia dovrà saltare il ritorno di Champions col Paris Saint Germain e le sfide in campionato contro Osasuna, Huesca e Real Sociedad. Con molta probabilità, Piqué potrà rientrare al ritorno dalla sosta per le nazionali, il 4 aprile contro il Valladolid. Koeman si ritroverà così con appena tre centrali a disposizione: Clement Lenglet, Samuel Umtiti e Oscar Mingueza, nell’attesa che recuperi anche Ronald Araujo. ... Leggi su sportface (Di giovedì 4 marzo 2021) Gerard, difensore del, rimarrà ai box per almeno tre. Lo spagnolo ha patito un infortunio nel match di ieri sera contro il Siviglia e gli accertamenti hanno rilevato unadeldel ginocchio destro. Poteva andare decisamente peggio per il giocatore blaugrana, il quale tuttavia dovrà saltare il ritorno di Champions col Paris Saint Germain e le sfide in campionato contro Osasuna, Huesca e Real Sociedad. Con molta probabilità,potrà rientrare al ritorno dalla sosta per le nazionali, il 4 aprile contro il Valladolid. Koeman si ritroverà così con appena tre centrali a disposizione: Clement Lenglet, Samuel Umtiti e Oscar Mingueza, nell’attesa che recuperi anche Ronald Araujo. ...

sportli26181512 : Barcellona, infortunio per Piqué: distorsione del legamento interno del ginocchio: Ancora una ricaduta per il difen… - sportface2016 : #Barcellona Gerard #Piqué fuori dai giochi per 3 settimane: distorsione del legamento laterale interno per lui, sa… - Drek_1869 : RT @DiMarzio: Infortunio per il difensore del #Barcellona - DiMarzio : Infortunio per il difensore del #Barcellona - PSG24hours : RT @calciomercatoit: ?? #Barcellona - #Pique KO: a rischio per il #PSG -

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona Piqué Barcellona, infortunio per Piqué - A rischio per il PSG Brutte notizie per il Barcellona, distorsione al legamento laterale del ginocchio per Piqué: difficilmente Koeman lo avrà per il PSG Neanche il tempo di festeggiare la conquista della finale della Copa del Rey, che a ...

Barcellona al crepuscolo, Messi non basta più Troppi errori e nervosismo, con la ramanzina fatta dal difensore Gerard Piqué ai suoi compagni in ... si celebreranno invece il prossimo 7 marzo, con seggi a Barcellona, Girona, Lleida, Tarragona e ...

Liga, Getafe-Barcellona: quote, pronostico e probabili formazioni Forza Napoli Brutte notizie per il, distorsione al legamento laterale del ginocchio per: difficilmente Koeman lo avrà per il PSG Neanche il tempo di festeggiare la conquista della finale della Copa del Rey, che a ...Troppi errori e nervosismo, con la ramanzina fatta dal difensore Gerardai suoi compagni in ... si celebreranno invece il prossimo 7 marzo, con seggi a, Girona, Lleida, Tarragona e ...