Astori | il ricordo commosso di Saponara | “Saresti fiero di me”

Leggi su zon

(Di giovedì 4 marzo 2021)dedica una lettera strappalacrime al compianto amico. Ilper Cronache di Spogliatoio Sono passati tre anni dalla mattina del 4 marzo 2018, un giorno che tutti noi vorremmo dimenticare, la morte di Davide. Il capitano del popolo, simbolo di allegria e gioia, un esempio per tutti, raccontato dalle parole commosse di Riccardo, che si è lanciato nela cuore aperto con un lettera scritta a Cronache di Spogliatoio. Parole sincere, per ricordare un amico scomparso, ma che che continua a vivere nella memoria di tutti. La lettera indi«Ricky, hai visto? La La Land ha vinto l’Oscar. Chissà se lo merita davvero». «Non lo so Asto, ma appena esce in Italia ce lo ...