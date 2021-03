Ascolti TV | Mercoledì 3 marzo 2021. Sanremo cala al 42.1% – 7,6 mln (oltre 2mln e 11 punti in meno vs 2020) (Di giovedì 4 marzo 2021) Amadeus e Fiorello (da Raiplay) Nella serata di ieri, su Rai1 – dalle alle – Sanremo Start ha ottenuto 9.792.000 spettatori (33.53%). La seconda serata del Festival di Sanremo ha appassionato 7.586.000 spettatori pari al 42.1% (i dati della prima serata, i dati delle seconde serate). Nel dettaglio la prima parte – dalle 21.31 alle 23.55 – ha ottenuto 10.113 .000 spettatori (41.21%), la seconda parte – dalle 0.00 all’1.42- ha ottenuto 3.966.000 spettatori (45.7%). Su Canale 5 Daydreamer – Le Ali del Sogno ha raccolto davanti al video 2.009.000 spettatori pari al 7.83% di share, nel primo episodio, e 1.702.000 spettatori pari all’11.99% (1.888.000 – 8.9% la media dei due 2 episodi in onda fino alle 0.35). Su Rai2 211 Rapina In Corso ha interessato 1.173.000 spettatori pari al 4.17% di share. Su Italia 1 Halloween ha intrattenuto 744.000 ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 4 marzo 2021) Amadeus e Fiorello (da Raiplay) Nella serata di ieri, su Rai1 – dalle alle –Start ha ottenuto 9.792.000 spettatori (33.53%). La seconda serata del Festival diha appassionato 7.586.000 spettatori pari al 42.1% (i dati della prima serata, i dati delle seconde serate). Nel dettaglio la prima parte – dalle 21.31 alle 23.55 – ha ottenuto 10.113 .000 spettatori (41.21%), la seconda parte – dalle 0.00 all’1.42- ha ottenuto 3.966.000 spettatori (45.7%). Su Canale 5 Daydreamer – Le Ali del Sogno ha raccolto davanti al video 2.009.000 spettatori pari al 7.83% di share, nel primo episodio, e 1.702.000 spettatori pari all’11.99% (1.888.000 – 8.9% la media dei due 2 episodi in onda fino alle 0.35). Su Rai2 211 Rapina In Corso ha interessato 1.173.000 spettatori pari al 4.17% di share. Su Italia 1 Halloween ha intrattenuto 744.000 ...

il_Case : Ascolti TV | Mercoledì 3 marzo 2021. Sanremo cala al 42.1% – 7,6 mln (oltre 2mln e 11 punti in meno vs 2020) |… - zazoomblog : Ascolti tv mercoledì 3 marzo 2021 - #Ascolti #mercoledì #marzo - Danyboy1991 : RT @davidemaggio: Ascolti TV | Mercoledì 3 marzo 2021 #Sanremo2021: 7.586 - 42,1% (oltre 2mln e 11 punti in meno vs 2020) - allesword : RT @fabiofabbretti: La seconda serata di #Sanremo2021 si ferma a 7,6 milioni di spettatori (42.1% di share) - fabiofabbretti : La seconda serata di #Sanremo2021 si ferma a 7,6 milioni di spettatori (42.1% di share) -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti Mercoledì Ascolti seconda serata di Sanremo 2021: ancora calo di spettatori per il festival Mercoledì 3 marzo è andata in onda la seconda serata del Festival di Sanremo 2021 , tappa numero due ... Gli ascolti delle seconde serate degli ultimi 10 anni Questi i dati che riguardano la messa in ...

Ascolti tv mercoledì 3 marzo 2021: la seconda serata di Sanremo 2021, Chi l'ha visto?, Daydreamer, dati Auditel e share Ascolti Tv mercoledì 3 marzo 2021. Dalle ore 10 di oggi i dati di ascolto e share di ieri relativi a tutte le principali reti televisive italiane. Ti ricordiamo che se non visualizzi i dati di ascolto ...

Ascolti tv USA mercoledì 12 dicembre, crescono SEAL Team e Modern Family Dituttounpop 3 marzo è andata in onda la seconda serata del Festival di Sanremo 2021 , tappa numero due ... Glidelle seconde serate degli ultimi 10 anni Questi i dati che riguardano la messa in ...Tv3 marzo 2021. Dalle ore 10 di oggi i dati di ascolto e share di ieri relativi a tutte le principali reti televisive italiane. Ti ricordiamo che se non visualizzi i dati di ascolto ...