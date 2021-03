Wrongonyou a Sanremo Giovani 2021 con «Lezioni di Volo» – Testo e video

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 3 marzo 2021)Tra le Nuove Proposte del Festival dic’è Marzo Zitelli, in arte, che ha preso parte alle sedi Amacon il branodi, pronto adesso per il palco dell’Ariston.: chi è Marzo Zitelli è nato a Roma il 14 novembre 1990. Due infortuni hanno vanificato i suoi successi nel calcio e nel basket; si è avvicinato alla musica dieci anni fa, come chitarrista di un gruppo funky in Georgia, ed ha già pubblicato due album. Il terzo, Sono Io, uscirà il 12 marzo. Ha firmato la colonna sonora del film di Alessandro Gassmann Il Premio, nel quale ha anche recitato, e il suo brano Killer è stato inserito in quella della serie tv Baby; ...