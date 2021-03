Viabilità Roma Regione Lazio del 03-03-2021 ore 19:45 (Di mercoledì 3 marzo 2021) Viabilità DEL 3 MARZO 2021 ORE 19:35 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLazioNE IN LENTA RIPRESA. PERMANGONO TUTTAVIA FORTI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA LAURENTINA E LA TUSCOLANA, MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO INTENSO TRA LA NOMENTANA E L’A24; FORTI RALLENTAMENTI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA TANGENZIALE TRA CORSO DI FRANCIA E VIA DEL FORO ITALICO; SI PROCEDE A RILENTO PER TRAFFICO INTENSO SULLA CASILINA TRA VIA W. TOBAGI E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA; INFINE, CODE SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE CASTEL FUSANO. IN CHIUSURA RICORDIAMO CHE PROSGEUE ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 3 marzo 2021)DEL 3 MARZOORE 19:35 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCONE IN LENTA RIPRESA. PERMANGONO TUTTAVIA FORTI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA LAURENTINA E LA TUSCOLANA, MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO INTENSO TRA LA NOMENTANA E L’A24; FORTI RALLENTAMENTI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA TANGENZIALE TRA CORSO DI FRANCIA E VIA DEL FORO ITALICO; SI PROCEDE A RILENTO PER TRAFFICO INTENSO SULLA CASILINA TRA VIA W. TOBAGI E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA; INFINE, CODE SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE CASTEL FUSANO. IN CHIUSURA RICORDIAMO CHE PROSGEUE ...

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 03-03-2021 ore 19:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico rallentato a via Catania, tra via Forlì e via Tiburtina. - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico rallentato a via Gregorio VII, tra piazza Pio XI e piazzale Gregorio VII - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico rallentato su via di Selva Candida, tra via di Boccea e via della Riserva Grande - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico rallentato a via della Bufalotta, tra viadotto Giovanni Gronchi e piazza Monte Gennaro -

