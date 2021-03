Thierry Breton: “una dose di vaccino su tre non è utilizzata” (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il commissario Ue all’Industria, Thierry Breton ha dichiarato come la produzione di vaccini aumenterà nelle prossime settimana e che per questo serve che i Paesi attuino un piano funzionale. MUNICH, GERMANY – FEBRUARY 15: Thierry Breton, European commissioner for internal market (Photo by Johannes Simon/Getty Images)La corsa ai vaccini sta entrando nella fase cruciale, alcuni Paesi sono avanti nelle campagne vaccinali ma altri, con situazioni sociali e le instabilità politiche interne devono fare i conti e correre. Il commissario dell’Unione europea all’industria mette in guardia e prova a sollevare il problema dei piani vaccinali. La produzione sembra spedita verso una progressiva accelerazione che fa ben sperare e l’approvazione di altri vaccini non è così lontana, serve quindi attuare le campagne di vaccinazione ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il commissario Ue all’Industria,ha dichiarato come la produzione di vaccini aumenterà nelle prossime settimana e che per questo serve che i Paesi attuino un piano funzionale. MUNICH, GERMANY – FEBRUARY 15:, European commissioner for internal market (Photo by Johannes Simon/Getty Images)La corsa ai vaccini sta entrando nella fase cruciale, alcuni Paesi sono avanti nelle campagne vaccinali ma altri, con situazioni sociali e le instabilità politiche interne devono fare i conti e correre. Il commissario dell’Unione europea all’industria mette in guardia e prova a sollevare il problema dei piani vaccinali. La produzione sembra spedita verso una progressiva accelerazione che fa ben sperare e l’approvazione di altri vaccini non è così lontana, serve quindi attuare le campagne di vaccinazione ...

