Terremoto in Grecia, scossa di 6,3 della scala Richter. Avvertito anche in Puglia (Di mercoledì 3 marzo 2021) Una forte scossa di Terremoto, di magnitudo 6.3 è stata registrata oggi nella Grecia centrale, vicino a Tirnavos, a nord di Atene e di Larissa: lo rende noto l'Istituto geofisico statunitense. Il giornale greco E Kathimerini riporta che l'epicentro è stato individuato 24 chilometri a nordovest della città di Larissa, a 20 chilometri di profondità, e che il sisma è stato registrato alle 12.16 locali. Per ora non si hanno notizie di vittime. La scossa si è sentita anche nei vicini Balcani, nelle capitali di Macedonia del Nord, Kosovo e Montenegro, oltre che in Puglia. La scossa fa parte di un lungo sciame cominciato questa mattina e in cui si registrano scosse sopra magnitudo 4.

