Spinazzola: «Per fortuna abbiamo vinto altrimenti mi sarei mangiato le mani» Leonardo Spinazzola ha parlato ai microfoni di Roma Tv dopo la vittoria contro la Fiorentina: le sue dichiarazioni Leonardo Spinazzola ha parlato ai microfoni di Roma Tv dopo la vittoria contro la Fiorentina. Le sue parole. «Il gol è stato importante perché la partita si è aperta dopo un primo tempo in cui abbiamo fatto fatica a trovare soluzioni in avanti. Poi ho fatto questo autogol senza sapere neanche come l'ho toccata, ma per fortuna abbiamo vinto o mi sarei mangiato le mani. Ci abbiamo creduto fino all'ultimo e ci ha detto bene. VAR? Non ho avuto subito la sensazione che fosse gol, credo fosse davvero millimetrica la distanza fra Rick e l'avversario. Gol? Mi sono fidato delle qualità di Mancio, ha fatto tutto lui ...

