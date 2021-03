Soddisfazione in Rai per gli ascolti di Sanremo 2021 ma i numeri dicono altro (Di mercoledì 3 marzo 2021) La premessa: gli ascolti della prima serata del Festival di Sanremo 2021 sono ottimi, ascolti in linea con quelli degli ultimi dieci anni. Molto distanti però da quelli dello scorso anno. In Rai questa mattina si sono detti tutti soddisfatti perchè c’è un mantra che non risuona: l’importante è averlo fatto questo Sanremo 2021. Il che ci può anche star bene. Ed è verissimo che andare in onda in diretta, in questa situazione senza pubblico e con la paura di qualsiasi cosa, è complicato. E’ altrettanto vero che chi ha lavorato al Festival ha fatto un miracolo. Tutto vero ma c’è qualcosa che non ci convince in questo continuo giustificare quello che è e resta un crollo degli ascolti rispetto allo scorso anno. Il direttore di Rai 1 Coletta parla di questa platea con un ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 3 marzo 2021) La premessa: glidella prima serata del Festival disono ottimi,in linea con quelli degli ultimi dieci anni. Molto distanti però da quelli dello scorso anno. In Rai questa mattina si sono detti tutti soddisfatti perchè c’è un mantra che non risuona: l’importante è averlo fatto questo. Il che ci può anche star bene. Ed è verissimo che andare in onda in diretta, in questa situazione senza pubblico e con la paura di qualsiasi cosa, è complicato. E’ altrettanto vero che chi ha lavorato al Festival ha fatto un miracolo. Tutto vero ma c’è qualcosa che non ci convince in questo continuo giustificare quello che è e resta un crollo deglirispetto allo scorso anno. Il direttore di Rai 1 Coletta parla di questa platea con un ...

