Sanremo | Irama | ’grato di restare in gara | ma triste per non potermi esibire’

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Roma, 3 mar.(Adnkronos) – “Da una parte sono grato. Sono riconoscente che Amadeus mi abbia teso la mano, e ci sia stato un aiuto da parte di tutti da questo punto di vista, in un momento do difficoltà non causato da me. Dall’altra parte, al livello personale, senza nascondere le cose, sono mortificato e dispiaciuto perché ci tenevo molto a fare la performance”.commenta così la decisione del festival didi farloinmandando in onda il video della prova generale, che sarà quella di lunedì. “Per noi artisti c’è un lavoro che dura mesi di un team, e sono un po’perché ci tenevo particolarmente ad essere su quel palco e giocarmi in maniera sana questo festival”, dice Filippo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

fanpage : #Sanrem2021, Irama può tornare in gara, c'è il sì delle case discografiche #iramasanremo2021 - Raiofficialnews : #Sanremo2021, @noemiofficial al posto di @IRAMAPLUME nella prima serata del Festival?? - IlContiAndrea : A FqMagazine una fonte vicina a #Irama conferma: 'Al 90% eliminato, stiamo predisponendo il suo rientro a Milano'.… - GiornaleVicenza : #Sanremo2021 La seconda serata: l'ordine di uscita dei Big e gli ospiti di stasera - mont_eiro_rossi : RT @eddyanselmi: Concretamente, l'idea di tenere in gara Irama oggi mandando il video della prova generale (comunque senza pubblico) sarebb… -

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo Irama

Il cantante rimane in gara a2021 ma non fisicamente. Al suo posto, in onda un video delle prove. Le confessioni dopo la decisione del direttore ......di2021 . Dopo le esibizioni di ieri, che vedono in testa Annalisa secondo la votazione della giuria Demoscopica, toccherà agli altri 13 concorrenti. In dubbio la presenza del cantanteDetto questo, come il regolamento impone, il giovane dovrebbe ritirarsi dalla gara, cosa anticipata anche ieri, ma forse il conduttore e direttore artistico potrebbe avere una soluzione. Chiedo a tutt ...Sanremo 2021, la conferenza di Irama in diretta: le domande dei giornalisti. Cosa succederà se sarai tra i primi tre o se dovessi vincere? Trovarsi con una persona positiva, al di là della gara, la pr ...