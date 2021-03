Sanremo: Irama,'grato di restare in gara, ma triste per non potermi esibire' (Di mercoledì 3 marzo 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 3 marzo 2021) su Notizie.it.

fanpage : #Sanrem2021, Irama può tornare in gara, c'è il sì delle case discografiche #iramasanremo2021 - Raiofficialnews : #Sanremo2021, @noemiofficial al posto di @IRAMAPLUME nella prima serata del Festival?? - IlContiAndrea : A FqMagazine una fonte vicina a #Irama conferma: 'Al 90% eliminato, stiamo predisponendo il suo rientro a Milano'.… - Diregiovani : È sollevato #Irama che parteciperà questa sera alla seconda serata di #Sanremo2021 con un’esibizione registrata all… - Donatel65682407 : #SANREMO2021, per #Irama c'è l'ok delle case discografiche: 'Resta in gara' #iramasanremo2021 -