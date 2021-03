Sanremo 2021, la seconda serata: commenti a caldo (Di mercoledì 3 marzo 2021) Alle 20.40, su RaiUno, la seconda serata della 71^ edizione del Festival di Sanremo condotta da Amadeus. Con lui sul palco Elodie oltre a Fiorello e Achille Lauro. Si esibiranno le altre 4 Nuove Proposte, ovvero Davide Shorty, Dellai, Greta Zuccoli e Wrongonyou, e il giudizio della giuria demoscopica, della Sala stampa e del televoto porterà all’eliminazione di due di loro, mentre gli altri due andranno direttamente alla serata del venerdì. Sul palco, poi, gli altri 13 Big in gara: Bugo, Gaia, Ermal Meta, Extraliscio feat. Davide Toffolo, Gio Evan, Fulminacci, La Rappresentate di Lista, Lo Stato Sociale, Malika Ayane, Noemi, Orietta Berti, Random e Willie Peyote. Tra i super ospiti della serata Alex Schwazer (che racconterà la sua storia conclusasi con l’assoluzione dall’accusa di doping), Laura ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 3 marzo 2021) Alle 20.40, su RaiUno, ladella 71^ edizione del Festival dicondotta da Amadeus. Con lui sul palco Elodie oltre a Fiorello e Achille Lauro. Si esibiranno le altre 4 Nuove Proposte, ovvero Davide Shorty, Dellai, Greta Zuccoli e Wrongonyou, e il giudizio della giuria demoscopica, della Sala stampa e del televoto porterà all’eliminazione di due di loro, mentre gli altri due andranno direttamente alladel venerdì. Sul palco, poi, gli altri 13 Big in gara: Bugo, Gaia, Ermal Meta, Extraliscio feat. Davide Toffolo, Gio Evan, Fulminacci, La Rappresentate di Lista, Lo Stato Sociale, Malika Ayane, Noemi, Orietta Berti, Random e Willie Peyote. Tra i super ospiti dellaAlex Schwazer (che racconterà la sua storia conclusasi con l’assoluzione dall’accusa di doping), Laura ...

