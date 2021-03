Sanremo 2021, dove alloggia Zlatan Ibrahimovic: lo yatch extra lusso è pazzesco (Di mercoledì 3 marzo 2021) dove alloggia Zlatan Ibrahimovic a Sanremo: non soggiorna in un hotel bensì nel suo yatch di extra lusso: è davvero pazzesco, conoscete il valore dell’imbarcazione? La settimana del Festival di Sanremo 2021 è ufficialmente iniziata. Martedì 2 marzo 2021 è partito lo show più amato e seguito dagli italiani: vista l’emergenza Covid, il pubblico al L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 3 marzo 2021): non soggiorna in un hotel bensì nel suodi: è davvero, conoscete il valore dell’imbarcazione? La settimana del Festival diè ufficialmente iniziata. Martedì 2 marzoè partito lo show più amato e seguito dagli italiani: vista l’emergenza Covid, il pubblico al L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

HuffPostItalia : Sanremo 2021, i social: 'Poi arriva Loredana Bertè e capisci cosa vuol dire Big' - SkySport : ??? 'Lo so che sono interisti, me lo ripetono ogni 5'' ?? La conferenza-show di Ibra a Sanremo ?? VIDEO ??… - rtl1025 : ?? Annalisa ?? ?? Dieci ?? #Sanremo2021 #FinalmenteSanremo ?? 'E sta piovendo E sono fuori da Fuori da me E questa c… - ShootinStarRike : RT @Manuel_Real_Off: Quanto mi dispiace ?? #Sanremo2021 #iramasanremo2021 - Manuel_Real_Off : Quanto mi dispiace ?? #Sanremo2021 #iramasanremo2021 -