Sanremo 2021 | cantanti e scaletta seconda serata 3 marzo

Stasera, 3 marzo 2021, continuerà il 71° Festival di Sanremo, che durerà fino a sabato 6 marzo. Al timone troveremo come sempre Amadeus, affiancato da Fiorello. Dopo gli ascolti non eclatanti della prima serata, ci aspettiamo qualche mossa per catturare l'attenzione sulla kermesse. I Campioni, come detto ieri, parteciperanno con 26 canzoni inedite e si esibiranno a gruppi di 13 nella prima e nella seconda serata del Festival. Nella terza serata, quella del giovedì, i 26 Campioni interpreteranno un brano tratto dal repertorio della canzone d'autore italiana (da soli o con altri artisti), poi nuova esibizione a 26 il venerdì e il sabato durante la serata finale. Sabato, dopo le votazioni, finalissima a 3 per contendersi la vittoria nella ...

