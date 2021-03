Sanremo 2021: “Bene ma non benissimo”, ascolti in calo (Di mercoledì 3 marzo 2021) La prima serata di Sanremo 2021 ha registrato un calo di ascolti rispetto allo scorso anno. Scopriamo insieme i dati e la classifica parziale Finalmente ha preso il via l’attesissima, e sofferta, prima serata del Festival di Sanremo 2021. Un esordio particolare per l’assenza (la prima volta nella storia del Festival) del pubblico in platea, e nonostante il rigidissimo protocollo sanitario, la serata è andata avanti ma, possiamo dirlo, non senza sforzi. Numerosi momenti inutili e piatti che hanno annoiato gli spettatori ma, scopriamo in dettaglio gli ascolti del Festival di Sanremo 2021. Amadeus sarà riuscito ad eguagliare o a superare gli ascolti dello scorso anno? Nella prima serata andata in onda ieri, martedì ... Leggi su zon (Di mercoledì 3 marzo 2021) La prima serata diha registrato undirispetto allo scorso anno. Scopriamo insieme i dati e la classifica parziale Finalmente ha preso il via l’attesissima, e sofferta, prima serata del Festival di. Un esordio particolare per l’assenza (la prima volta nella storia del Festival) del pubblico in platea, e nonostante il rigidissimo protocollo sanitario, la serata è andata avanti ma, possiamo dirlo, non senza sforzi. Numerosi momenti inutili e piatti che hanno annoiato gli spettatori ma, scopriamo in dettaglio glidel Festival di. Amadeus sarà riuscito ad eguagliare o a superare glidello scorso anno? Nella prima serata andata in onda ieri, martedì ...

