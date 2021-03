(Di giovedì 4 marzo 2021)- Vittoria all'ultimo respiro per ladi Paulo Fonseca che ha battuto al Franchi la Fiorentina per 2 a 1 grazie alla rete di Amadou Diawara all'88 '. Dopo l'iniziale vantaggio dellacon ...

OfficialASRoma : DAJEEEEE! TRIPLICE FISCHIO! AMADOU SEGNA ALL'88' E CI PRENDIAMO I TRE PUNTI! DAJE ROMA DAJE! ?? Spinazzola ??… - SkySport : FIORENTINA-ROMA 1-2 Risultato finale ? ? #Spinazzola (49') ? aut. #Spinazzola (60’) ? #Diawara (90') ? SERIE A – 25… - Gazzetta_it : Gol! Fiorentina - Roma 1-1, autorete di Spinazzola L. (ROM) - livferrete : RT @OfficialASRoma: DAJEEEEE! TRIPLICE FISCHIO! AMADOU SEGNA ALL'88' E CI PRENDIAMO I TRE PUNTI! DAJE ROMA DAJE! ?? Spinazzola ?? Dia… - sportli26181512 : #Roma, #Spinazzola scherza sull'autogol: 'La prima doppietta non si dimentica': Il terzino contro la #Fiorentina pr… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Spinazzola

Dopo l'iniziale vantaggio dellacon la rete di, la Fiorentina era riuscita a trovare il pari grazie all'autogol dello stesso terzino giallorosso: a due minuti dalla fine l'ottima ...Lapassa nel finale al Franchi e ottiene una vittoria pesante in casa della Fiorentina . Succede tutto nel secondo tempo:prima segna e poi fa autogol, nel finale la decide una rete di ...All'inseguimento della zona Champions si riscatta la Roma. A Firenze passano gli uomini di Fonseca apparsi più convinti nell'arco della partita. Spinazzola fa e disfa in pochi minuti: al 48' gran ...PAU LOPEZ 6 Insiste e persevera diabolicamente coi piedi. Con le mani però è decisivo su Vlahovic MANCINI 6 Tocco da trequartista per Spinazzola, ma dietro alza il gomito e ...