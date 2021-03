Roma, Pau Lopez non può sbagliare: i nomi per sostituirlo (Di mercoledì 3 marzo 2021) Pau Lopez questa sera partirà dal primo minuto contro la Fiorentina ma non sarà a lungo il portiere titolare della Roma in caso di ulteriori errori Ultima chiamata per Pau Lopez che questa sera partirà dal primo minuto contro la Fiorentina ma che secondo Corriere dello Sport non sarà a lungo il portiere titolare della Roma in caso di ulteriori errori. Inoltre, a prescindere dall’esito di questa stagione, lo spagnolo finirà sul mercato con i giallorossi che acquisteranno un nuovo portiere. I primi due nomi sulla lista sono Juan Musso dell’Udinese e Marco Silvestri del Verona. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 3 marzo 2021) Pauquesta sera partirà dal primo minuto contro la Fiorentina ma non sarà a lungo il portiere titolare dellain caso di ulteriori errori Ultima chiamata per Pauche questa sera partirà dal primo minuto contro la Fiorentina ma che secondo Corriere dello Sport non sarà a lungo il portiere titolare dellain caso di ulteriori errori. Inoltre, a prescindere dall’esito di questa stagione, lo spagnolo finirà sul mercato con i giallorossi che acquisteranno un nuovo portiere. I primi duesulla lista sono Juan Musso dell’Udinese e Marco Silvestri del Verona. Leggi su Calcionews24.com

