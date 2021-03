Raoul Casadei in ospedale | tutta la famiglia contagiata

(Di mercoledì 3 marzo 2021), il re del liscio romagnolo, è ricoverato in, contagiato dal Covid comela sua. E’ la figlia di, Carolina, a confermare che ieri pomeriggio suo padre è stato ricoverato all’Bufalini di Cesena. Tutti contagiati tranne Mirko, sono tredici le persone positive. A contagiarsi per prima è stata Mirna ed è sempre Carolina, che è anche manager dell’orchestra, a raccontare che uno dopo l’altro si sono tutti chiusi in quello che chiama il recinto, la loro casa. La nota positiva è che possono stare tutti insieme ma ovviamente nessuno può uscire dalle porte di casa. Al Resto del Carlino la figlia diha reso noto lo stato di salute del papà: “Sta benino” è ...

Agenzia_Ansa : Raoul Casadei, il re del liscio, da domenica pomeriggio è ricoverato all'ospedale Bufalini di Cesena per Covid. Olt… - Corriere : Covid: ricoverato a Cesena il «re del liscio» Raoul Casadei - Corriere : Covid: ricoverato a Cesena il «re del liscio» Raoul Casadei - Majden3 : RT @Stefanialove_of: Tutta la famiglia contagiata, compreso Raoul Casadei, il re del liscio, da domenica pomeriggio è ricoverato all'ospeda… - GiorgioAntonel1 : RT @Agenzia_Ansa: Raoul Casadei, il re del liscio, da domenica pomeriggio è ricoverato all'ospedale Bufalini di Cesena per Covid. Oltre a l… -

Ultime Notizie dalla rete : Raoul Casadei

La Repubblica

Il re del liscio è finito in ospedale dopo essere stato contagiato dal Coronavirus. Sono 14, al momento, i membri della sua famiglia ..., il re del liscio, da ieri pomeriggio è ricoverato all'ospedale Bufalini di Cesena per Covid. Lo scrive il Resto del Carlino. Oltre a lui anche altri famigliari della 'dinastia' ...È stato ricoverato Raoul Casadei per Covid-19. Il re del liscio romagnolo si trova sotto osservazione dei medici all’ospedale Bufalini di Cesena. Adesso come sta? La figlia Carolina ha riferito ad ...Raoul Casadei, 83 anni, il re del liscio, è ricoverato da ieri pomeriggio all'ospedale Bufalini di Cesena per Covid. "Sta abbastanza bene", dice la figlia Carolina. Sono 14 i componenti della famiglia ...