Poco Immuni e tanto inutile (Di mercoledì 3 marzo 2021) Storie e retroscena di quella che era stata lanciata come l'applicazione «killer» nella lotta alla pandemia, sotto l'attenta supervisione di Domenico Arcuri. E che invece, alla prova quotidiana, si è dimostrata un totale fallimento. Non serve a niente», «È inutile». Basta scorrere le opinioni degli utenti per decretare il fallimento dell'applicazione Immuni. Una sentenza emessa nelle recensioni degli store online da cui è possibile scaricare l'app. Così emerge che in tanti hanno provveduto già a disinstallare l'app dal proprio smartphone. Non tanto per paventate invasioni nella privacy, quanto per conclamato insuccesso. Il naufragio trova, peraltro, riscontri nei dati ufficiali: le notifiche quotidiane si contano a poche centinaia. Il 14 febbraio, per esempio, sono partite appena 96 notifiche in un Paese che conta oltre 12 mila contagi ...

