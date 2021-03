Pasqua 2021, cosa si può fare? Tutte le regole per spostamenti tra Regioni e gite fuori porta (Di mercoledì 3 marzo 2021) Pasqua blindata, così come Tutte le altre festività. L’emergenza Coronavirus è ancora tutta da sconfiggere, le varianti circolano nel nostro Paese e non è arrivato il momento di lasciare andare la linea della prudenza in un’Italia suddivisa in zone colorate. Proprio ieri, il neo Premier Draghi ha firmato il nuovo Dpcm con le misure che entreranno in vigore il 6 marzo e saranno valide fino al 6 aprile (Pasqua compresa). Ma cosa si può fare (e cosa no)? Leggi anche: Nuovo Dpcm Draghi: coprifuoco, zone, spostamenti, seconde case, scuole. Ecco cosa cambia Pasqua 2021 e gli spostamenti tra Regioni. Tutte le regole Nessun via libera, ma ancora ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 3 marzo 2021)blindata, così comele altre festività. L’emergenza Coronavirus è ancora tutta da sconfiggere, le varianti circolano nel nostro Paese e non è arrivato il momento di lasciare andare la linea della prudenza in un’Italia suddivisa in zone colorate. Proprio ieri, il neo Premier Draghi ha firmato il nuovo Dpcm con le misure che entreranno in vigore il 6 marzo e saranno valide fino al 6 aprile (compresa). Masi può(eno)? Leggi anche: Nuovo Dpcm Draghi: coprifuoco, zone,, seconde case, scuole. Eccocambiae glitraleNessun via libera, ma ancora ...

Agenzia_Ansa : In arrivo il nuovo Dpcm con le regole fino a Pasqua. Ecco le misure in pillole #ANSA - Agenzia_Ansa : #MarioDraghi ha firmato il nuovo Dpcm anti-Covid. Sarà in vigore da sabato al 6 aprile, dopo Pasqua. La principale… - SkyTG24 : Nuovo Dpcm, Draghi ha firmato. Scuole, spostamenti, locali: ecco le regole fino a Pasqua - rep_roma : Solidarietà, per Pasqua arriva l'uovo sospeso [aggiornamento delle 11:17] - ComunicareDigit : @Primaonline Primo Dpcm Draghi: spiragli per la cultura. Tutte le misure in vigore fino al 6 aprile (comprese Pasqu… -