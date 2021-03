Operai morti in cisterna a Molfetta: "Dopo 13 anni attendiamo ancora giustizia" (Di mercoledì 3 marzo 2021) Nella Truck Center morirono cinque persone per le esalazioni di acido solfitrico. Il sindaco Minervini: "Queste ìmorti non possono essere bollatre come fatalità" Leggi su repubblica (Di mercoledì 3 marzo 2021) Nella Truck Center morirono cinque persone per le esalazioni di acido solfitrico. Il sindaco Minervini: "Queste ìnon possono essere bollatre come fatalità"

rep_bari : Operai morti in cisterna a Molfetta: 'Dopo 13 anni attendiamo ancora giustizia' [aggiornamento delle 13:44] - dna67 : lasciando sul terreno decine e decine di manifestanti, sindacalisti, operai e contadini morti. Quindi, c'era quest… - davidegrandi63 : @NiniBisagno mah, dipende : quanti morti sul lavoro, quanti operai spariti nel nulla, quante volte ha mangiato e be… - SmvRomano : RT @lavoropossibile: Sono (almeno) 6750 gli operai morti sul #lavoro da quando i #Mondiali del 2022 sono stati assegnati al #Qatar, secondo… - mariarojas_88 : RT @giu33liana: #FacciamoRete #FacciamoInformazione Più di 6.000 migranti sono morti in #Qatar negli ultimi dieci anni In gran parte era… -