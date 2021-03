Nuovo Dpcm | da lunedì oltre 3 studenti su 4 potrebbero tornare in Dad al 100% | ecco perché

(Di mercoledì 3 marzo 2021) L'inizio della prossima settimana, per il mondo della scuola, potrebbe tradursi nell'avvio di unmini - lockdown. Sarebbe uno degli effetti più evidenti del primodell'era Draghi. In base ...

Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi ha firmato il Dpcm sulle misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio da CO… - Palazzo_Chigi : Covid-19, la conferenza stampa del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie @msgelmini e del Ministro della… - Agenzia_Ansa : Nuovo #Dpcm, dove chiuderanno le scuole? L'analisi di YouTrend #ANSA - luisaloffredo28 : RT @GarauSilvana: #Renzi #Salvini #Meloni e tutta la ciurma che criticava #Conte, nulla da dire su nuovo dpcm? #Fontana nn solo nn si sbrac… - il_brigante07 : RT @GHINODITACCO18: Le assurdità continuano con il nuovo DPCM : si possono comprare bibite nei negozi fino alle 22 ma non dai bar. Netturbi… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo Dpcm

'Non possiamo essere d'accordo con un decreto che chiude le scuole e lascia aperto tutto il resto. Con ilsi fa un pericoloso passo indietro rispetto alla gestione della pandemia sul fronte scolastico: si sottovalutano i danni formativi e psicologici dei nostri ragazzi e, soprattutto, si ...'A me la chiusura delle scuole non piace, ma oggi purtroppo di sembra inevitabile'. Lo afferma ad Affaritaliani.it il sottosegretario all'Istruzione Rossano Sasso commentando ilche prevede la chiusura di tutte le scuole, comprese gli asili, le materne e le primarie, nelle zone rosse. 'Gli esperti ci dicono che la variante inglese è particolarmente contagiosa tra i ...Da domani - giovedì 4 marzo - e fino al 21 marzo l'intera provincia di Modena sarà “zona rossa” secondo quando disposto dalla Regione Emilia-Romagna, d’intesa con i sindaci e sulla base dei dati forni ...Con le regole del nuovo Dpcm cambiano anche le disposizioni per la scuola. Secondo le attuali previsioni, potrebbero essere 6 milioni gli alunni che da lunedì 8 marzo potrebbero svolgere lezione esclu ...