MOVIOLA – Milan-Udinese, Stryger Larsen tocca con la mano. Era rigore (Di mercoledì 3 marzo 2021) Episodio decisivo all’ultimo minuto di Milan-Udinese, match della venticinquesima giornata della Serie A 2020/2021. Al 96? infatti i rossoneri hanno potuto usufruire di un calcio di rigore, provocato dal tocco di mano di Stryger Larsen. Nessun dubbio per l’arbitro e le immagini sembrano dargli ragione: grave ingenuità del giocatore bianconero, che con un intervento scomposto e ingenuo permette a Kessie di pareggiare dal dischetto all’ultimo secondo. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 3 marzo 2021) Episodio decisivo all’ultimo minuto di, match della venticinquesima giornata della Serie A 2020/2021. Al 96? infatti i rossoneri hanno potuto usufruire di un calcio di, provocato dal tocco didi. Nessun dubbio per l’arbitro e le immagini sembrano dargli ragione: grave ingenuità del giocatore bianconero, che con un intervento scomposto e ingenuo permette a Kessie di pareggiare dal dischetto all’ultimo secondo. SportFace.

