Mertens ha toccato 17 palloni in 69 minuti

Il Napoli non ha centravanti. Ha recuperato a stento Dries Mertens che è stato celebrato in maniera al solito eccessiva dopo il gol di domenica scorsa al Benevento. Un Benevento disastrato che questa sera è stato travolto in casa 0-3 dal Verona. Il calcio, non soltanto a Napoli, viene raccontato per luoghi comuni. A Napoli oggi ci sono le fazioni giornalistiche. Incredibilmente esistono anche i sostenitori di Gattuso, i laudatores di Gattuso. Che ovviamente al gol di Mertens sono scattati in piedi col ditino alzato per dire "ecco cosa sarebbe stato il Napoli se non ci fossero stati infortunati". Infortunati che ovviamente hanno colpito tutte le squadre di Serie A e d'Europa ma il grande vantaggio di Napoli è che non si interessa di quel che accade appena fuori le mura: Casoria e Pozzuoli sono già terra straniera. La realtà è che il processo di recupero ...

