LIVE Trofeo Laigueglia 2021 in DIRETTA | in gara Nibali | Bernal | Bagioli e Ciccone!

(Di mercoledì 3 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione del– Programma, orari, percorso, favoriti – Il percorso ai raggi X Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostradel. Quest’anno la piccola classica ligure, giunta alla sua 58esima edizione, ha attratto l’attenzione di tantissimi big che si sfideranno lungo i suoi 203 chilometri sul classico percorso delle scorse annate, ma dove le ascese di Colla Micheri e Capo Mele, che decideranno le sorti della corsa, verranno affrontate una volta in più rispetto al consueto. Dopo la partenza dail gruppo transiterà per Alassio, Albenga, Ceriale, prima di affrontare il GPM di Cima ...

La partenza del Trofeo Laigueglia 2021 è prevista alle ore 11.00. La gara verrà trasmessa in diretta televisiva a partire dalle ore 14.55 su Rai Sport e in diretta streaming su Rai Play. Mentre OA ...