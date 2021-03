LIVE Festival di Sanremo in DIRETTA mercoledì 3 marzo: Bugo stupisce! Wrongonyou e Shorty in finale nei giovani (Di mercoledì 3 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.03: Parte la clip di presentazione di Laura Pausini 22.01: Medley di Fiorello con Bohemian Rhapsody e La Solitudine 22.00: Sta per entrare sul palco dell’Ariston Laura Pausini 21.58: Elegantissimo Fiorello che fa scoppiare i palloncini in platea 21.49: I fiati sono spesso presenti nella base, il ritornello resta in testa. C’è un po’ di Battisti e anche un pizzico di dedicato di Loredana Bertè 21.48: Citazioni di una vita per Bugo. Classico pezzo italiano, un po’ Rino Gaetano, un po’ Iannacci 21.47: Una canzone che descrive il coming of age di Cristian Bugatti, in arte Bugo, che scrive una lettera di autoanalisi che critica ed esalta il suo percorso come artista e uomo. “E invece sì” nel ritmo e nella struttura rispecchia a pieno lo stile di Bugo, affezionato ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.03: Parte la clip di presentazione di Laura Pausini 22.01: Medley di Fiorello con Bohemian Rhapsody e La Solitudine 22.00: Sta per entrare sul palco dell’Ariston Laura Pausini 21.58: Elegantissimo Fiorello che fa scoppiare i palloncini in platea 21.49: I fiati sono spesso presenti nella base, il ritornello resta in testa. C’è un po’ di Battisti e anche un pizzico di dedicato di Loredana Bertè 21.48: Citazioni di una vita per. Classico pezzo italiano, un po’ Rino Gaetano, un po’ Iannacci 21.47: Una canzone che descrive il coming of age di Cristian Bugatti, in arte, che scrive una lettera di autoanalisi che critica ed esalta il suo percorso come artista e uomo. “E invece sì” nel ritmo e nella struttura rispecchia a pieno lo stile di, affezionato ...

SanremoRai : Puoi seguire la 1^ serata del Festival di Sanremo ?? su @RaiUno ?? su @RaiRadio2 ?? in streaming su @RaiPlay:… - rtl1025 : Ieri si è esibita sul palco del Festival di #Sanremo2021 con #Dieci ???? Oggi, in diretta su RTL 102.5,… - rtl1025 : Con @Gaia_Gozzi in diretta su RTL 102.5 ci avviciniamo alla seconda serata del Festival di #Sanremo2021 ???? 'Nonost… - natjne : RT @SanremoRai: Puoi seguire la 2^ serata del Festival di Sanremo ?? su @RaiUno ?? su @RaiRadio2 ?? in streaming su @RaiPlay: - mirti1010 : Iramine e iramini, quando esce la genesi del tuo colore su SPOTIFY dobbiamo fare un macello, dobbiamo farla salire… -