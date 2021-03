LIVE Conegliano-Scandicci 2-0, Champions League volley in DIRETTA: Egonu e compagne a un set dalla semifinale (Di mercoledì 3 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-3 Di precisione De Kruijf mette fuori causa la retroguardia toscana. 4-3 Il muro di Scandicci spedisce fuori dopo l’attacco di De Kruijf. 3-3 Hill sciupa la grande difesa di De Gennaro con un attacco impreciso. 3-2 Il muro di Malinov termina out di poco. 2-2 Sbaglia questa battuta la francese. 2-1 Ace di Folie! 1-1 Folie è una sentenza da vie centrali. 0-1 Stysiak buca la difesa di Sylla. 21.26 Secondo parziale in cui l’Imoco Conegliano è sembrata ancor più concentrata rispetto al primo. Sin dalle prime battute del secondo set, le ragazze di Santarelli sono apparse in controllo della partita, riuscendo a spazientire anche la squadra di Barbolini, che sta comunque giocando una buona partita. Alla formazione ospite serve vincere tre set per giocarsi il golden set. ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-3 Di precisione De Kruijf mette fuori causa la retroguardia toscana. 4-3 Il muro dispedisce fuori dopo l’attacco di De Kruijf. 3-3 Hill sciupa la grande difesa di De Gennaro con un attacco impreciso. 3-2 Il muro di Malinov termina out di poco. 2-2 Sbaglia questa battuta la francese. 2-1 Ace di Folie! 1-1 Folie è una sentenza da vie centrali. 0-1 Stysiak buca la difesa di Sylla. 21.26 Secondo parziale in cui l’Imocoè sembrata ancor più concentrata rispetto al primo. Sin dalle prime battute del secondo set, le ragazze di Santarelli sono apparse in controllo della partita, riuscendo a spazientire anche la squadra di Barbolini, che sta comunque giocando una buona partita. Alla formazione ospite serve vincere tre set per giocarsi il golden set. ...

