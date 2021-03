Lasagna: “Felice per il mio primo gol a Verona, ottima prestazione di squadra” (Di giovedì 4 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Nella ripresa ha messo a segno il gol che ha chiuso definitivamente i conti. Kevin Lasagna è soddisfatto per la vittoria del suo Verona e della prima marcatura della sua esperienza veneta. primo gol – “L’ho cercato tanto e sono contento perché è arrivato insieme ad un’ottima prestazione di squadra. Oggi volevamo tornare a vincere dopo la buona gara contro la Juventus e siamo felici di aver ottenuto un risultato così importante. Gioco – Il calcio del mister si basa sul pressing e sull’intensità e noi cerchiamo di mettere in campo i suoi dettami per tutta la durata della partita. Personalmente mi sto trovando molto bene all’interno di questo sistema di gioco. Somiglianza con Milito – “Le parole del mister sulla somiglianza tra me e ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 4 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Nella ripresa ha messo a segno il gol che ha chiuso definitivamente i conti. Kevinè soddisfatto per la vittoria del suoe della prima marcatura della sua esperienza veneta.gol – “L’ho cercato tanto e sono contento perché è arrivato insieme ad un’di. Oggi volevamo tornare a vincere dopo la buona gara contro la Juventus e siamo felici di aver ottenuto un risultato così importante. Gioco – Il calcio del mister si basa sul pressing e sull’intensità e noi cerchiamo di mettere in campo i suoi dettami per tutta la durata della partita. Personalmente mi sto trovando molto bene all’interno di questo sistema di gioco. Somiglianza con Milito – “Le parole del mister sulla somiglianza tra me e ...

