Lacoste e Bruno Mars | la collezione

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Lo storico marchio francesenon è a digiuno in tema di collaborazioni speciali. Nel corso degli ultimi anni ricorderete quella con il National Geographic, con il gigante dello streetwear Supreme, ma anche quella nei toni pastello di Tyler, The Creator. Ora il brand parigino, che ha visto la luce per la prima volta nel 1933, si è avventurato nel mondo della musica con, o meglio Ricky Regal, il suo alter ego stilista. «Quando sono in scena mi chiamo. Quando realizzo sontuosi e ricchi capi d’abbigliamento mi faccio chiamare Ricky Regal». La collaborazione è iniziata a Los Angeles, dove l'artista americano ha conosciuto Louise Trotter, creative director di. Dall'ammirazione per il marchio e la libertà assoluta di dare sfogo alla propria immaginazione e ...

claraaacaetano : te amo bruno mars modelo da lacoste - gabitodelrib : gente o bruno mars pra lacoste........... - bellesr7 : RT @brunomarsorg: BRUNO x LACOSTE ?? - FNW_IT : Bruno Mars lancia la sua prima collezione con Lacoste - jjjulha : bruno mars e lacoste ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Lacoste Bruno

FashionNetwork.com IT

...Outstanding Visual Effects in a Real - Time Project ASSASSIN'S CREED VALHALLA RaphaelJean -... It Seems Impossible Until You Do It Ben Cronin Tomek Zietkiewicz Amir BazzaziFukumothi ......Outstanding Visual Effects in a Real - Time Project ASSASSIN'S CREED VALHALLA RaphaelJean -... It Seems Impossible Until You Do It Ben Cronin Tomek Zietkiewicz Amir BazzaziFukumothi ...Il cantautore e produttore discografico americano ha scelto Lacoste per il lancio del suo primo brand lifestyle, frutto della collaborazione con Louise Trotter, Direttore Creativo di Lacoste; debutto ...La popstar statunitense ha siglato una partnership con la maison del coccodrillo per dare vita a Ricky Legal, il suo alter ego designer. La prima collezione di lifestyle, che unisce sportswear e influ ...