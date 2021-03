La Roma Calcio Femminile abbatte anche il Ravenna: 3-0 netto (Di mercoledì 3 marzo 2021) Roma – Dopo il cambio di allenatore, con l’esonero di Marco Galletti e il terzo ritorno sulla panchina giallorossa di Roberto Piras, e archiviata la roboante vittoria per 4-1 sul campo del Pomigliano capolista, la Roma CF ospita al Certosa il Ravenna di Recenti, invischiato nella lotta promozione insieme ad altre quattro squadre. Primo tempo senza reti ma con diverse palle goal: ci provano le padrone di casa con Glaser e Martinez, ma il portiere delle Romagnole Copetti sventa ogni minaccia. Il Ravenna si vede con qualche lancio lungo, ma Cimatti e compagne non riescono mai a rendersi seriamente pericolose dalle parti di Di Cicco. Nella ripresa la Roma CF riparte forte e all’ora di gioco sblocca il risultato con Martinez, brava a battere Copetti. A dieci minuti dal termine Crespi ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 3 marzo 2021)– Dopo il cambio di allenatore, con l’esonero di Marco Galletti e il terzo ritorno sulla panchina giallorossa di Roberto Piras, e archiviata la roboante vittoria per 4-1 sul campo del Pomigliano capolista, laCF ospita al Certosa ildi Recenti, invischiato nella lotta promozione insieme ad altre quattro squadre. Primo tempo senza reti ma con diverse palle goal: ci provano le padrone di casa con Glaser e Martinez, ma il portiere dellegnole Copetti sventa ogni minaccia. Ilsi vede con qualche lancio lungo, ma Cimatti e compagne non riescono mai a rendersi seriamente pericolose dalle parti di Di Cicco. Nella ripresa laCF riparte forte e all’ora di gioco sblocca il risultato con Martinez, brava a battere Copetti. A dieci minuti dal termine Crespi ...

