La bomba sull’Inter | “ombre su Lukaku | bonus non pagato dai nerazzurri Lo United chiede Lautaro”

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Unache riguarda l’Inter ed in particolar modo l’attaccante. Il belga sta disputando una stagione veramente entusiasmante e con gol e grandissime prestazioni sta trascinando la squadra di Antonio Conte. Non è riuscito a fare la differenza in Champions League, nella prossima stagione dovrà dimostrare di essere decisivo anche in campo europeo. Ma con quale maglia? E’ stata lanciata una notizia sorprendente, secondo quanto riporta ‘Il Corriere dello Sport’. “Non riuscite a pagare? Dateci uno trae Skriniar e sistemiamo tutto”, è il contenuto di una comunicazione tra l’Inter ed il Manchester. Il caso, tutti i dettagli Foto di Matteo Bazzi / AnsaLa situazione dovrà essere chiarita entro il mese di Marzo. Nel dettaglio i Red Devils hanno preteso di ...