Juve, per De Ligt escluse lesioni. Pirlo prepara la sfida alla Lazio (Di mercoledì 3 marzo 2021) TORINO - La Juve può sorridere: escluse lesioni muscolari per Matthijs De Ligt . Il difensore olandese era stato costretto ad alzare bandiera bianca nel match contro lo Spezia per un problema ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 3 marzo 2021) TORINO - Lapuò sorridere:muscolari per Matthijs De. Il difensore olandese era stato costretto ad alzare bandiera bianca nel match contro lo Spezia per un problema ...

