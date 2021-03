Genoa, Ballardini: “Bella prestazione, mancata continuità nella ripresa” (Di giovedì 4 marzo 2021) Il Genoa sfiora la vittoria contro la Sampdoria, ma viene acciuffato nel finale. Il pari permette ai rossoblu di fare un piccolo passo in classifica, avvicinandosi alla salvezza.caption id="attachment 1086975" align="alignnone" width="874" Genoa Ballardini (Screnshot Youtube Genoa)/captionLE PAROLE DI BallardiniIl tecnico Davide Ballardini interviene in conferenza stampa: "Abbiamo condotto una buona partita contro una squadra forte e il Genoa per me delle due era la squadra che meritava qualcosa di più per il gioco espresso. E' una Bella prestazione, il punto e guardiamo alle prossime partite. Noi nel secondo tempo non abbiamo avuto quella continuità di gioco che abbiamo avuto nel primo tempo. Questo magari è dovuto al ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 4 marzo 2021) Ilsfiora la vittoria contro la Sampdoria, ma viene acciuffato nel finale. Il pari permette ai rossoblu di fare un piccolo passo in classifica, avvicinandosi alla salvezza.caption id="attachment 1086975" align="alignnone" width="874"(Screnshot Youtube)/captionLE PAROLE DIIl tecnico Davideinterviene in conferenza stampa: "Abbiamo condotto una buona partita contro una squadra forte e ilper me delle due era la squadra che meritava qualcosa di più per il gioco espresso. E' una, il punto e guardiamo alle prossime partite. Noi nel secondo tempo non abbiamo avuto quelladi gioco che abbiamo avuto nel primo tempo. Questo magari è dovuto al ...

