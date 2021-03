Formazioni ufficiali Genoa-Sampdoria | Serie A 2020 2021

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Ledi, match valido per la venticinquesima giornata di. Tutto pronto allo stadio Ferraris per questo derby della Lanterna attesissimo tra due squadre che negli ultimi due mesi hanno fatto bene portandosi lontane dalla zona calda della classifica. Chi si aggiudicherà la stracittadina? Fischio d’inizio alle ore 20.45 di mercoledì 3 marzo, queste le scelte dei due tecnici.: Perin; Masiello, Goldaniga, Criscito; Zappacosta, Radovanovic, Badelj, Strootman, Zajc; Destro, Shomurodov: Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; Candreva, Ekdal, A. Silva, Verre; Keita, Quagliarella. SportFace.

LEGENOA (3 - 5 - 2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Goldaniga, Strootman, Badelj, Zajc, Zappacosta; Destro, Shomurodov. All. Ballardini SAMPDORIA (4 - 3 - 1 - 2): Audero; ...Ledi Atalanta Crotone match valido per la 25ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: le scelte degli ...Venticinquesima giornata di Serie A infrasettimanale. Al Franchi, la Fiorentina di Prandelli riceve la Roma di Fonseca. Pochi cambi rispetto alla gara con il Milan per i giallorossi: Kumbulla torna in ...MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Kalulu, Kjaer, Romagnoli, T. Hernandez; Tonali, Kessié; Castillejo, Brahim Diaz, Rebic; Leao. All.: Pioli. UDINESE (3-5-1-1): Musso; Becao, Bonifazi, Nuytinck; Molina, ...