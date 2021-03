Fiorisce la solidarietà | torna la ' Margherita per Airc'

Ultime Notizie dalla rete : Fiorisce solidarietà

l'Adige - Quotidiano indipendente del Trentino Alto Adige

Saggi sulla classe politica - 2020 Lae la ricerca non le spegne neanche la pandemia: fino al 25 aprile, per l'ottavo anno consecutivo, torna la 'Margherita per Airc', iniziativa ...Da questo incontro - egli continua -'il miracolo della gratuita, del dono gratuito di se. ... La misericordia ricevuta nell'incontro con Cristo, genera '' e 'passione' per il bene ...