Fiorello si commuove per la figlia adolescente in lockdown. "Soffro per lei" (Di mercoledì 3 marzo 2021) Fiorello non trattiene la commozione parlando da padre del lockdown. "Ho una figlia adolescente e Soffro per lei - dice con la voce rotta dalla commozione - Per me il momento più bello della vita era la ricreazione, era andare al cinema il pomeriggio con gli amichetti, era aspettare la più bella della terza C per poterla vedere quando usciva da scuola. Sapere che a mia figlia, appena diventata adolescente, tutto questo è negato, mi fa dolore. Perché in lei vedo tutti gli adolescenti. E il brutto è che si stanno abituando. Credo che per tutti i genitori adolescenti questa è una sofferenza. Non posso vedere una ragazzina adolescente chiusa in casa dalla mattina alla sera", ha concluso lo showman visibilmente emozionato.

