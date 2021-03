Filippi | “Ci credevo | squadra monumentale Difesa a 3? Vi spiego la mia scelta L’espulsione di Marconi…”

(Di giovedì 4 marzo 2021) Parola a Giacomo.Il tecnico del Palermo è intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida contro il Catania, andata in scena questa sera allo Stadio "Angelo Massimino": oggetto di discussione, la prestazione offerta dalla compagine rosanero in occasione della ventottesima giornata del campionato di Serie C-Girone C."Ciperchè lasi è allenata bene ed è stata unita e compatta lavorando molto bene, sono stati monumentali e quindi il merito va a loro per l'interpretazione che hanno dato alla partita. Ho detto che lasta tenere il campo bene, bisognava annullare i momenti di blackout; la cosa che mi è piaciuta è che laha attaccato bene i portatori di palla. Buona la prestazione di Silipo e Valente, se continuiamo così sarà tutto più facile. Espulsioni? Quelle ...

"Sono contento delle prestazioni di Silipo e Valente, ho avuto delle risposte importanti. Così è tutto più facile" ...Francesco Galeato, intervenuto ai microfoni di "TMW News" ha commentato il momento in casa Palermo. Ecco le sue parole: «Qui a Palermo siamo in C, non stiamo attraversando un buon momento ma speriamo ...