Fedriga firma ordinanza | arancione Udine e Gorizia Dad in tutto Fvg

Leggi su udine20

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano, hato oggi un’contingibile e urgente di Protezione civile nell’ambito delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. In sintesi viene disposta da sabato 6 marzo a domenica 21 marzo l’applicazione per i territori dell’ex Province die didelle disposizioni di zona. Inoltre da lunedì 8 marzo a sabato 20 marzo suil territorio regionale per le scuole medie, superiori e università si ritorna alla didattica a distanza. Nel dettaglio, per quel che riguarda la zonaapplicata sulle aree delle ex Province die disi fa riferimento al Dpcm ...