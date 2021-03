Elodie, i look della seconda serata a Sanremo (Di mercoledì 3 marzo 2021) seconda attesissima serata del festival di Sanremo, valletta d’eccezione la bellissima Elodie. L’abbiamo vista sul palco in più occasioni come cantante ma, questa sera, fa il suo esordio nel ruolo di co-conduttrice al fianco di Amadeus. La domanda sorge spontanea, cosa indosserà, quali saranno i suoi look? In conferenza stampa Elodie è arrivata in un abitino rosso a mezze maniche firmato Versace. Piccolo spoiler? Probabilmente sì! Il rosso sarà il fil rouge di tutti i look di questa seconda serata di Sanremo? Chissà che non sia proprio il rosso il colore scelto per il primo abito di questa sera sul palco dell’Ariston, d’altronde la Di Patrizi ci ha sempre stupito per i suoi look glamour ma con un ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 3 marzo 2021)attesissimadel festival di, valletta d’eccezione la bellissima. L’abbiamo vista sul palco in più occasioni come cantante ma, questa sera, fa il suo esordio nel ruolo di co-conduttrice al fianco di Amadeus. La domanda sorge spontanea, cosa indosserà, quali saranno i suoi? In conferenza stampaè arrivata in un abitino rosso a mezze maniche firmato Versace. Piccolo spoiler? Probabilmente sì! Il rosso sarà il fil rouge di tutti idi questadi? Chissà che non sia proprio il rosso il colore scelto per il primo abito di questa sera sul palco dell’Ariston, d’altronde la Di Patrizi ci ha sempre stupito per i suoiglamour ma con un ...

AnnaIsopo : RT @sonolaferaz: elodie semplicemente ? divina ? con qualsiasi look è surreale ?? #Sanremo2021 - clikservernet : Sanremo 2021, le pagelle ai look della seconda serata: Laura Pausini voto 10. Orietta Berti “sirenotta”, Elodie inc… - keepfaithbaby : RT @sonolaferaz: elodie semplicemente ? divina ? con qualsiasi look è surreale ?? #Sanremo2021 - Noovyis : (Sanremo 2021, le pagelle ai look della seconda serata: Laura Pausini voto 10. Orietta Berti “sirenotta”, Elodie in… - vitaparanoia___ : RT @sonolaferaz: elodie semplicemente ? divina ? con qualsiasi look è surreale ?? #Sanremo2021 -