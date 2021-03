Covid | Saverio Romano | ' non ho avuto rapporti con Arcuri né con Regione Lazio'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Palermo, 3 mar. (Adnkronos) - "Non hoalcun rapporto né con lané con il commissario Domenico". Lo ha detto all'Adnkronos l'ex ministro, commentando la notizia dell'inchiesta a suo carico per traffico di influenze illecite nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Roma per la fornitura di mascherine e camici. In seguito all'indagine riguardante la fornitura di 5 milioni di mascherine FFP2 e 430.000 camici da parte della European Network Tlc nella prima fase dell'emergenza sanitaria per un prezzo complessivo di circa 22 milioni di euro sono finiti agli arresti domiciliari Andelko Aleksic, Vittorio Farina, e Domenico Romeo indagati, a vario titolo e a seconda delle posizioni, per frode nelle pubbliche forniture, truffa aggravata e traffico di ...